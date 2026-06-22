GAVORRANO – A dieci anni dalla tragedia Erasmus che strappò alla vita tredici giovani studentesse, il loro ricordo arriva nel cuore delle istituzioni europee.

Martedì 23 giugno alle 14, all’Info Hub di Bruxelles, Tv2000 presenta al Parlamento europeo il documentario «Km333, ultima fermata», diretto da Gianni Vukaj e scritto con Beatrice Bernacchi.

I fatti

Era la mattina del 20 marzo 2016 quando, al chilometro 333 dell’autostrada Ap-7 tra Valencia e Barcellona, nei pressi di Freginals, un pullman con a bordo decine di studenti universitari sbandò improvvisamente e si ribaltò. Nel tragico impatto persero la vita tredici ragazze, tra i 19 e i 25 anni: sette di loro erano studentesse italiane in Spagna nell’ambito del programma Erasmus.

Le studentesse si trovavano in Spagna nel quadro del programma Erasmus e stavano rientrando da una gita culturale a Valencia organizzata da Esn, associazione che affianca il progetto nel fornire servizi e assistenza agli studenti universitari nei Paesi dell’Unione europea.

Tra le vittime della strage c’era anche Elena Maestrini, studentessa di Economia e commercio. A ricordarla è il padre Gabriele Maestrini, che ha voluto condividere la storia della figlia e delle altre ragazze: «Sono partite con il sogno di parlare lingue diverse, di assaporare la libertà, di abbattere barriere che gli Stati costruiscono, oltrepassare i confini per disegnarne altri, quelli di un’Europa unita».

La proiezione è stata fortemente voluta da Tv2000 e dalle famiglie delle vittime, con l’obiettivo di dare un valore simbolico al ricordo di queste ragazze proprio nel luogo che rappresentava i loro sogni.

All’evento interverranno figure di primo piano: la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, l’amministratore delegato di Tv2000 Massimo Porfiri, il direttore Vincenzo Morgante e il regista Gianni Vukaj con Beatrice Bernacchi. Saranno presenti anche alcune delle famiglie delle ragazze scomparse.

Il documentario

Il documentario ripercorre una delle tragedie più dolorose che abbiano colpito la generazione Erasmus, ponendo domande ancora aperte: chi sono i responsabili materiali e morali dell’incidente? Poteva essere evitato? Da quel 20 marzo 2016, per le famiglie è iniziata una nuova vita fatta di attesa, di ricerca di giustizia e di verità.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti; per accedere alla proiezione è necessario registrarsi gratuitamente tramite il portale ufficiale Info Hub del Parlamento europeo: https://info-hub.booking.europarl.europa.eu/events/km-333-ultima-fermata-R2mtw9OpGvN