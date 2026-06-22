FOLLONICA – L’amministrazione comunale informa che è stata pubblicata la graduatoria definitiva con i codici degli aventi diritto al bonus sociale idrico anno 2026.

La graduatoria definitiva è consultabile sul sito del Comune di Follonica.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio politiche abitative in via Roma 47, numero di telefono 0566/59014.

Il bonus idrico è un rimborso o una riduzione tariffaria aggiuntiva dedicata alle utenze deboli e ai nuclei in particolari situazioni di disagio (anche temporaneo). Tra i requisiti la presentazione di un’apposita domanda e rispettare determinate soglie Isee.