BACCINELLO – Cassai Gomme nel torneo dell’Ominide e Ropti Lopti nel tabellone di Baccinello sono le due squadre a festeggiare nella II edizione del rinnovato torneo dell’Ominide, organizzato dalla Uisp in collaborazione con la locale organizzazione.

Due risultati abbastanza netti per chiudere la manifestazione, con il Cassai Gomme che mette il punto esclamativo su un torneo disputato ad altissimo livello e che ha messo in luce le capacità realizzative di Alberto Vincelli, capocannoniere della manifestazione con 7 gol e che ha messo lo zampino anche nell’ultimo atto. A completare il tabellino marcatori dei gialloblu di Davide Cassai ci hanno pensato un bomber di razza come Erind Smajli, decisivo con la sua doppietta, e Scalise, altro giocatore prezioso per tutto il torneo. Il gol della bandiera per la Tabaccheria Tania è invece di Luca Steri.

Nel torneo di Baccinello, invece, i Ropti Lopti calano un sonante 6 a 0 sulla Rsa Arzilli, che non trova rimedio alle bocche da fuoco blucelesti. Ferrini e Pierini timbrano una doppietta ciascuno, Maggi e Giorgio Machetti appongono la propria firma in una sfida che fin da subito prende una piega ben definita.

Tanta partecipazione in campo e sugli spalti per un torneo in crescita e che attira molte squadre del comprensorio e che ha tutta la voglia di confermarsi e allargarsi, diventando un punto fisso del calendario estivo dei tornei targati Uisp.

TORNEO DI BACCINELLO (FINALI)

FINALE TORNEO DELL’OMINIDE

TABACCHERIA TANIA-CASSAI GOMME 1-4

TABACCHERIA TANIA: G. Ottaviani, N. Ottaviani, Valentini, Boscagli, Gia. Mancianti, Agostini, Steri, S. Machetti, Greco, Pastorelli.

CASSAI GOMME: Verdemare, Bambagioni, Fabbrucci, Scalise, Cencini, J. E. Tiberi, Vincelli, Smajli. All. F. Tiberi, dir. Cassai

ARBITRO: Manuel Nerozz

MARCATORI: Scalise, Vincelli, Smajli (2), Steri.

FINALE TORNEO DI BACCINELLO

ROPTI LOPTI-RSA ARZILLI 6-0

ROPTI LOPTI: Giustarini, B. Pastorelli, Ferrini, Parricchi, Maggi, Pierini, G. Machetti.

RSA ARZILLI: Tosini, M. Quadalti, Mazzi, R. Quadalti, Garbarini, Barontini, Nofri, Valurta, Lozzi, Narducci, T. Tistarelli, S. Tistarelli, Dindalini, C. Pastorelli, Stivaletti, Francesconi.

ARBITRO: Manuel Nerozzi.

MARCATORI: Ferrini (2), Maggi, Pierini (2), G. Machetti.