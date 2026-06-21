MARINA DI GROSSETO – Due persone sono state arrestate ieri sera dopo una tentata rapina ad un negozio nel centro di Marina di Grosseto.

I due ragazzi, di 17-18 anni, verso le 22 hanno tentato di rapinare un negozio cinese nella zona della chiesa di Marina di Grosseto.

Sembra che i due abbiano tentato di rubare qualcosa nel negozio, ma i titolari se ne sono accorti, ne è nato una colluttazione con lancio di bottiglie, cestini dell’immondizia divelti e il lancio di oggetti vari.

I due giovani sono rimasti feriti. Uno, forse ubriaco, si è anche spogliato nella concitazione. Poi avrebbero tentato di fuggire, poi ripresi dalle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale e Polizia di Stato che ha arrestato i due ragazzi. Presente anche l’ambulanza della Misericordia che li ha portati in pronto soccorso ma una volta qui i due, molto agitati, hanno dato in escandescenze e non è stato semplice riportarli alla calma.