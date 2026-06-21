GROSSETO – Intervento insolito questa mattina alle 6.39 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto è stata chiamata dal personale sanitario per rimuovere un anello rimasto bloccato al dito di una giovane donna a causa di un notevole gonfiore.

Un’operazione tutt’altro che semplice

L’anello, realizzato in acciaio ad alta resistenza e composto da più parti mobili, ha reso particolarmente complesse le operazioni di rimozione. I vigili del fuoco hanno utilizzato appositi spessori metallici inseriti tra la pelle e l’anello per proteggere il dito durante le fasi di taglio, eseguite con un utensile a batteria. Il materiale è stato costantemente raffreddato con acqua per evitare il surriscaldamento.

A causa della particolare durezza dell’acciaio e della conformazione dell’anello, sono stati necessari più tagli per indebolirne la struttura e consentirne la completa rimozione in condizioni di sicurezza.

Lieto fine

L’intervento si è concluso con esito positivo e la giovane donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del pronto soccorso.