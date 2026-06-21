GROSSETO – Nel 1987 diversi Comuni, patrocinavano la pubblicazione di libri di autori locali. Forme di collaborazione culturale che nel tempo, per ragioni spesso di bilancio, si sono piano piano rarefatte.

E’ stata dunque una piacevole sorpresa ritrovare quel “Colline“, una cinquantina di pagine poetiche di Vittoria Guglielmi.

Poesie e poetessa che lo stesso Mario Luzi, con una sua lettera pubblicata su questo libricino, in una sorta di comunicato “urbi et orbi”, ufficialmente ne battezzava il buon stile e valore. Poesia “post moderna” quella della Guglielmi, dove il ricordo accarezza e graffia, dove la memoria crea ectoplasmi, dove i sentimenti scandiscono il tempo della vita.

Abbiamo così riassaporato il gusto del suo poetare, del suo far riaffiorare certe sfumature del vivere. Un esempio ce lo offre “Amiata”, in cui “Piccola pena conosciuta/tesse la luna/su crinali profetici”, diviene traccia e messaggio di storia privata, di Natura e di leggenda.

Per la cronaca la grafica del libro, fu dell’amico (da tempo scomparso) Aulo Guidi, la stampa dell’A.T.L.A. Pitigliano, per le Edizioni Arci Grosseto.

La prefazione, curata da Mario Guidotti. A Vittoria diciamo “grazie” per questo “distillato”!