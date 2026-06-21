GAVORRANO – È stata la frazione di Bivio Ravi-Potassa a conquistare il Palio delle Bighe 2026, al termine di una serata che ha richiamato a Bagno di Gavorrano centinaia di persone per una delle manifestazioni più sentite del territorio (Foto: la gallery è curata da Giorgio Paggetti).

La seconda edizione del nuovo corso del Palio, riportato in vita nel 2025 dall’associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano dopo una lunga interruzione, ha confermato il successo dell’iniziativa e la capacità di coinvolgere tutte le sette frazioni del Comune in una grande festa collettiva.

Dopo i Ludus Romani del pomeriggio, la sfilata storica e la gara in notturna hanno animato il centro della frazione, trasformando l’evento in un momento di aggregazione e partecipazione che ha visto protagonisti volontari, associazioni, famiglie e cittadini di tutte le età.

Tra le autorità presenti alla manifestazione c’erano la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, l’assessora Francesca Mondei, il sindaco di Scarlino Francesco Travison, l’assessore Massimo Borghi e l’assessore del Comune di Scarlino Giorgio Maestrini.

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La vittoria di Bivio Ravi-Potassa

A salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra di Bivio Ravi-Potassa, che oltre ad aggiudicarsi il Palio delle Bighe ha conquistato anche il riconoscimento per la migliore sfilata storica, realizzando così una prestigiosa doppietta.

Un risultato che premia il lavoro svolto nei mesi precedenti dai volontari della frazione, impegnati nella preparazione degli allestimenti, dei costumi e dell’organizzazione dell’evento.

Il premio Imperatore e Messalina

Un altro dei riconoscimenti più attesi della manifestazione, quello dedicato a Imperatore e Messalina, è stato assegnato alla frazione di Bagno di Gavorrano.

A vestire i panni della Messalina vincitrice è stata Matilde Rosati, protagonista della rappresentazione che ha conquistato la giuria durante la sfilata storica.

Una festa per tutto il Comune

Alla manifestazione hanno partecipato le frazioni di Bagno di Gavorrano, Caldana, Filare, Gavorrano, Giuncarico-Grilli, Casteani-Castellaccia e Bivio Ravi-Potassa, ciascuna con i propri colori, i propri equipaggi e i propri figuranti.

Il Palio delle Bighe si conferma così non soltanto una competizione, ma soprattutto un’occasione di incontro e condivisione capace di unire l’intero territorio comunale, valorizzando il lavoro delle associazioni e il forte spirito di appartenenza delle comunità locali.

L’entusiasmo registrato anche in questa edizione lascia già guardare al futuro, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente una manifestazione che, dopo il suo ritorno, è tornata a essere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate gavorranese.