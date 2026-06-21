GROSSETO – Niente da fare per il Big Mat Bsc Grosseto contro il Bologna, che vince entrambi i match sul diamante grossetano dello Jannella. Il finale di gara uno è un 5-3 agli extra inning, col Big Mat Bsc Grosseto che non riesce ad imporsi, nonostante sia passato due volte in vantaggio.

Padroni di casa avanti nel primo inning con la valida di Caballero Sarmiento, mentre il pareggio del Bologna arriva solo nel quinto (valida di Newton). Il 2-1 biancorosso viene siglato con il doppio di Noguera all’ottavo. Gli emiliani poi trovano il pareggio al nono con la volata di sacrificio di Gamberini e poi, agli extra inning, mettono a segno tre punti nel decimo attacco grazie a un errore di gioco e al singolo di Vaglio, portandosi sul 5-2. Terzo e ultimo punto della gara con il doppio di Chirino per il roster locale.

Da segnalare il debutto in Serie A di Stefano Natale, promettente 2007 della Health & performance.

Gara due si apre con la leggenda della Major league baseball Bruce Bochy (nella foto in basso, di Noemy Lettieri) che incanta gli spettatori presenti lanciando la prima pallina. Dopo una prima fase di studio, gli ospiti prendono il largo nel quarto inning con il fuoricampo di Vaglio e il doppio di Newton. Il Big Mat Bsc accorcia le distanze, portandosi sul temporaneo 3-2, grazie al doppio di Rizzi e a un errore sulla rubata di Sellaroli nel quinto attacco. Il Bologna torna poi a macinare punti, due nel sesto inning e uno nel settimo, per poi chiudere di fatto il match nel penultimo attacco con il fuoricampo da tre punti di Martina per il definitivo 11-2.

Il lanciatore vincente è Bermudez Garcia con la salvezza di Veliz Diaz (10 strike out in quattro inning), dieci sono le valide per il Bologna e sette per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi hanno concesso dieci basi per ball, mentre il Bologna neanche una.

GARA UNO

Successione punti

Fortitudo Bologna: 000 010 001 3

Big Mat Bsc Grosseto: 100 000 010 1

Battitori

Fortitudo Bologna: Celli 7 (3/6), Vaglio 4 (1/4), Martina 5 (1/5), Newton 6 (1/4), Gamberini 3 (1/3), Vega Urrutia DH (0/5, Laise 0/0), Agretti 9 (1/3, Dobboletta 0/0), Liberatore 2 (1/3), Borghi 7 (1/5);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (0/4), Sellaroli 4 (0/5), Caballero Sarmiento 8 (1/5), Chirino 7 (1/3), Lopez Sayas 2 (0/3), Noguera 9 (2/4, Severino Moaa 0/1), Di Persia 5 (1/3), Marucci 3 (0/3, Rizzi 1/1), Natale DH (0/2).

Lanciatori

Fortitudo Bologna: Civit San Martin (5.1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 4 SO), Crepaldi (2.2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Bassani (W, 2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 BB);

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (6.0 IP, 7 H, 1 R, 3 BB, 7 SO), Sireus (L, 3.2 IP, 3 H, 4 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO), Coviello Rodriguez (0.1 IP).

Arbitro capo: Alberto Germano

Arbitro 1B: Michele De Notta

Arbitro 3B: Roger Zorzenon

GARA DUE

Successione punti

Fortitudo Bologna: 000 302 141

Big Mat Bsc Grosseto: 000 110 000

Battitori

Fortitudo Bologna: Celli 9 (1/4), Vaglio 4 (3/5), Martina 5 (2/4), Newton 6 (2/5), Gamberini 3 (0/4), Agretti DH (0/3, Lambertini 0/1), Dobboletta 8 (0/3), Liberatore 2 (1/4), Laise 7 (0/3, Borghi 1/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (3/4), Sellaroli 4 (0/3), Caballero Sarmiento 8 (0/3, Orlandini 0/1), Chirino 7 (1/4), Lopez Sayas 2 (0/3, Natale 0/1), Rizzi 3 (1/4), Marucci DH (1/3, Piccinelli 0/1), Di Persia 5 (1/3, Dragoni 0/1), Severino Mooa 9 (0/3).

Lanciatori

Fortitudo Bologna: Bermudez Garcia (W, 6 H, 2 R, 1 ER, 6 SO), Veliz Diaz (S, 4.0 IP, 1 H, 10 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Dacosta Cordovez (L, 3.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 6 SO), Virgadaula (2.1 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 2 SO), Torres Lopez (2.1 IP, 2 H, 4 R, 4 ER, 5 BB, 3 SO), Coviello Rodriguez (1.1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 3 SO).

Arbitro capo: Michele De Notta

Arbitro 1B: Roger Zorzenon

Arbitro 3B: Alberto Germano