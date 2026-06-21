GROSSETO – La morte di Marco Laurenti, ex carrozziere, marito della consigliera comunale Amelia Gaviano, ha rattristato profondamente i componenti del consiglio comunale.

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha espresso “profondo dolore”: «A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere la più sincera vicinanza e il più sentito cordoglio ai suoi familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ci stringiamo alla nostra consigliera comunale Amelia Gaviano e ai suoi figli, in questo momento di grande tristezza, condividendo il dolore per una perdita così significativa».

Il Gruppo consiliare del Partito Dìdemocratico di Grosseto ha appreso «con dolore della scomparsa di Marco Laurenti, carrozziere stimato e conosciuto in città. Il nostro pensiero va alla consigliera comunale Amelia Gaviano e ai figli Leonardo e Lorenzo, ai quali ci stringiamo con affetto. Alla collega Gaviano, alla sua famiglia e a quanti hanno voluto bene a Marco vanno le più sentite condoglianze».