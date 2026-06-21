MONTIERI – Il Comune di Montieri si è aggiudicato il premio “Piccolo Comune Amico 2026” nella categoria “Cultura, Arte e Storia”. Un riconoscimento nazionale che contribuirà a dare ulteriore visibilità a un territorio che, pur contando poco più di mille abitanti, continua a distinguersi ben oltre i confini locali.

La premiazione a Roma

La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 9 luglio a Roma, dove una delegazione del Comune parteciperà al riconoscimento. Un appuntamento che porterà Montieri sotto i riflettori nazionali, confermando il valore di una comunità già apprezzata a livello europeo per le sue esperienze e progettualità in ambito energetico e ambientale.

I ringraziamenti

Ad annunciare il risultato è il consigliere comunale e provinciale Mattia Maule, che ha voluto ringraziare il sindaco Nicola Verruzzi, la consigliera Sandra Radicchi e tutte le persone che hanno contribuito alla candidatura e sostenuto il Comune durante il percorso.