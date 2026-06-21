FIRENZE – La Regione Toscana ha assegnato le risorse necessarie per il Piano triennale delle attività 2026-2028 dell’Autorità Portuale Regionale, confermando il proprio impegno a sostegno delle infrastrutture portuali della provincia di Grosseto, in particolare dei porti di Porto Santo Stefano e dell’Isola del Giglio.

L’Autorità Portuale Regionale, che gestisce i principali scali commerciali di interesse regionale, continuerà a garantire interventi di manutenzione, sicurezza e sviluppo delle infrastrutture portuali. Tra le attività previste rientrano il dragaggio dei fondali, la manutenzione delle banchine e la gestione delle opere necessarie ad assicurare la piena operatività degli scali.

«La Regione sostiene la funzionalità e lo sviluppo dei porti toscani attraverso investimenti mirati sia alla manutenzione sia al potenziamento delle infrastrutture», ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 sono stati stanziati fondi destinati alla gestione ordinaria, agli investimenti e alle attività di manutenzione affidate all’Autorità Portuale Regionale.

Per quanto riguarda i porti della provincia di Grosseto, le risorse annuali destinate alle spese correnti ammontano a:

130.000 euro per il porto di Porto Santo Stefano ;

; 50.000 euro per il porto dell’Isola del Giglio.

A queste somme si aggiungono le quote degli investimenti complessivi previsti dall’Autorità Portuale Regionale, che potrà contare ogni anno su 2,5 milioni di euro per interventi infrastrutturali nei porti di propria competenza.

L’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni, ha evidenziato come le risorse consentiranno di garantire continuità nella gestione ordinaria e negli investimenti necessari per mantenere elevati standard di sicurezza ed efficienza degli scali marittimi.