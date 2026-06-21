Foto di repertorio

MONTE ARGENTARIO – Trasferta da incorniciare quella a Lignano Sabbiadoro per venti giovani dell’Asd Don Bastianini ai campionati italiani di ginnastica artistica (foto d’archivio), competizione che ha attirato in pedana circa 3500 atleti. Tante belle soddisfazioni per il team argentarino, a cominciare da Gaia Picchianti, che conquista il quarto posto in classifica al volteggio; quinta piazza per Matilde Montecchiani al mini trampolino specialità.

Sofia Schiano si laurea vicecampionessa nazionale al corpo libero, ma non si ferma qui: con una strepitosa performance, conquista il sesto posto nella classifica assoluta, più il quarto posto alla trave e la medaglia di bronzo al mini trampolino.

Gioia Covitto si piazza quinta alla trave ma soprattutto fa suo il titolo di vicecampionessa nazionale al mini trampolino; stesso titolo per Veronica Formisano al corpo libero.

Brayan Galatolo si aggiudica la medaglia di bronzo sia nella categoria assoluta sia nel mini trampolino specialità

Da registrare anche i buoni piazzamenti delle altre atlete partecipanti che con impegno e dedizione hanno raggiunto ottime posizioni in classifica, ovvero Federica Calattini, Sofia Sacco, Nina Costaglione, Emily Fileti, Daisy Gabrielli, Gioia Colì, Emily Fanciulli, Alena Atzori, Asia Galatolo, Sole Landini, Diletta Colli, Emma Benedetti, Giulia Amato e Gioia Terramoccia.

Grande orgoglio del presidente della società, che si congratula con i tecnici Giulia Anichini ed Elena Calcavento che hanno seguito tutte le atlete in questo anno sportivo.