CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione della Pescaia è il primo comune della provincia di Grosseto ad aver aderito alla proposta di Confcommercio Terziario Donna di istituire una “Sala delle Donne” all’interno del municipio.

Ispirato alla prestigiosa ‘Sala delle Donne’ presso la Camera dei Deputati, luogo simbolo che celebra il percorso e le conquiste del protagonismo femminile nella vita del Paese, il progetto punta a promuovere un’iniziativa analoga anche in Maremma.

Ospitata nella Sala del Consiglio comunale, la ‘Sala delle Donne’ a Castiglione della Pescaia sarà uno spazio dedicato alla memoria e alla valorizzazione delle figure femminili che hanno segnato la storia della comunità locale.

«Abbiamo accolto con piacere ed entusiasmo la proposta di Confcommercio Terziario Donna – afferma la sindaca Elena Nappi – perché crediamo che le istituzioni abbiano anche il compito di custodire e valorizzare la memoria delle persone che hanno avuto un ruolo determinante nella nostra società contribuendo alla crescita della comunità. In particolare in questo anno in cui ricorrono gli 80 anni dal primo voto delle donne in un momento storico cruciale come la nascita della democrazia italiana, aderire a questo progetto ci è sembrato doveroso e faremo in modo che le donne ricordate siano modelli per le giovani generazioni».

Un luogo istituzionale che diventa faro di cultura e riconoscenza, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di ispirare le nuove generazioni.

«La ‘Sala delle Donne’ è un progetto di Confcommercio Terziario Donna Grosseto – dichiara la presidente Donatella Guidi – che nasce dal desiderio profondo di dare spazio e riconoscimento alle donne che, con il loro impegno e la loro visione, hanno aperto la strada ad altre donne. Parliamo di storie, percorsi e presenze che spesso non hanno avuto la giusta visibilità, ma che hanno contribuito in modo concreto alla crescita della nostra comunità. In questo luogo saranno idealmente presenti proprio loro: le donne che hanno avuto il coraggio di andare avanti per prime, rendendo possibile ciò che oggi per molte è realtà. Vedere questo progetto prendere vita a Castiglione della Pescaia, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale, è per noi motivo di grande orgoglio e conferma il valore di un lavoro che come Terziario Donna portiamo avanti con convinzione e continuità sul territorio».