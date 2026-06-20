ROCCASTRADA – Una giornata intensa, partecipata e ricca di significato quella che si è svolta presso l’Oliveto “Massimo Neri” in località Olmini, dove la Fondazione Massimo Neri ha presentato ufficialmente il progetto “Le Varietà Toscane”, un’iniziativa destinata a diventare un punto di riferimento per la valorizzazione, la ricerca e la divulgazione dell’olivicoltura regionale.

L’evento ha richiamato rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo, accademico e associativo, confermando quanto la figura di Massimo Felice Neri continui a essere un riferimento per l’intero comparto agricolo toscano.

Presidente della cooperativa Ol.Ma. per oltre quarant’anni, già presidente di Coldiretti Grosseto e del Consorzio Agrario di Grosseto, Massimo Neri è stato riconosciuto da tutto il settore come uno dei protagonisti dell’evoluzione dell’olivicoltura italiana, capace di trasformare una realtà cooperativa locale in una delle più importanti esperienze produttive dell’extravergine di qualità a livello nazionale.

Ad aprire l’incontro è stata Michela Neri, presidente della Fondazione Massimo Neri, che ha ricordato il valore umano e professionale del padre e il significato profondo della nascita della Fondazione. «Questo oliveto non rappresenta soltanto un tributo alla memoria di mio padre – ha sottolineato – ma un luogo vivo, destinato a generare conoscenza, ricerca e opportunità per le future generazioni di olivicoltori».

Al centro della giornata la presentazione del nuovo campo catalogo che ospita 37 diverse cultivar toscane, realizzato con l’obiettivo di studiare e confrontare le varietà regionali nelle stesse condizioni agronomiche, favorendo attività di ricerca, sperimentazione e formazione. Il progetto nasce infatti per valorizzare la biodiversità olivicola toscana e contribuire all’individuazione delle soluzioni più adatte alle sfide future del settore.

Particolarmente apprezzato l’intervento del professor Giovanni Caruso, docente dell’Università di Pisa, che ha illustrato le prospettive dell’olivicoltura moderna tra innovazione tecnologica, sostenibilità e cambiamenti climatici. Un contributo che ha evidenziato come il futuro del settore passi inevitabilmente attraverso la ricerca scientifica e la capacità di coniugare tradizione e innovazione.

A seguire è intervenuto Fabrizio Filippi, presidente di Ol.Ma., che ha ricordato il ruolo determinante svolto da Massimo Neri nello sviluppo della cooperazione agricola toscana e nella crescita dell’olivicoltura maremmana.

«Massimo Neri ha avuto la capacità di vedere lontano – ha ricordato Filippi –. Ha saputo costruire valore per migliaia di olivicoltori, portando l’olio toscano di qualità a essere riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini regionali». Un pensiero che richiama quanto più volte espresso dal mondo agricolo toscano, che ha definito Neri un dirigente visionario e un punto di riferimento per l’intero comparto.

La presentazione dell’oliveto rappresenta una delle prime iniziative concrete promosse dalla Fondazione Massimo Neri, nata nel 2024 con la missione di promuovere la cultura dell’olio extravergine di qualità, sostenere la ricerca scientifica, valorizzare il territorio e favorire l’innovazione in agricoltura.

In un momento storico in cui l’olivicoltura toscana si trova ad affrontare sfide importanti legate alla sostenibilità, alla competitività e al ricambio generazionale, il nuovo oliveto si propone come un laboratorio a cielo aperto capace di creare connessioni tra produttori, tecnici, ricercatori e studenti.

A proposito della Fondazione Massimo Neri

La Fondazione Massimo Neri nasce per tutelare, innovare e sviluppare l’olivicoltura nazionale, partendo dal territorio maremmano, portando avanti l’eredità del suo fondatore. Attraverso borse di studio e progetti dedicati alla tutela del paesaggio, alla sostenibilità ambientale e all’educazione, l’ente si pone come promotore dell’eccellenza agricola italiana, ispirandosi al proprio manifesto: “Custodiamo i valori della terra per coltivare il futuro”.

Per maggiori informazioni: www.fondazionemassimoneri.it.