SCARLINO – Nuova seduta per il Consiglio comunale di Scarlino: l’assemblea è convocata per martedì 23 giugno alle ore 9.30 nella sala consiliare, in piazza Garibaldi 8 a Scarlino capoluogo.
All’ordine del giorno sono previsti l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 14 maggio 2026, l’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, disciplinata dalla normativa nazionale vigente, e l’adozione del nuovo Piano di gestione forestale relativo al complesso del patrimonio forestale regionale “Montioni” nel Comune di Follonica.
La seduta si concluderà con le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.