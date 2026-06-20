MAGLIANO IN TOSCANA – Un ragazzo minorenne è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale sulla strada provinciale 160, nel comune di Magliano in Toscana. Il 118 è stato attivato alle 12.06 per uno scontro tra un furgone e una moto.
I soccorsi
Il minore è stato trasportato in codice giallo al Misericordia di Grosseto dall’ambulanza India della Misericordia di Albinia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.
Cronaca
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