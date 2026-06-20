MASSA MARITTIMA – “Non giungono notizie ufficiali sulla riapertura dell’ufficio centrale delle Poste di Massa Marittima di Piazzale Mazzini. Infatti la data del 10 giugno è oramai sorpassata”. Così il Pci delle Colline Metallifere torna a chiedere risposte sulla data di riapertura delle Poste.

“Ovviamente pensiamo che sarà prorogata, visto che all’interno dell’immobile c’è sempre la presenza di operai e suppellettili da riordinare, ma di comunicazioni sulla possibile data di fine lavori, al momento non si vede l’ombra – proseguono -. Sicuramente è stato un lavoro necessario per riorganizzare il servizio e rendere più funzionale l’intero sistema rivolto ai cittadini. È mancato, a nostro avviso, un piano sostitutivo, per ovviare ai disagi creati agli utenti che si sono dovuti recare presso gli sportelli di Corso Diaz in Cittannova e/o, nell’ufficio postale di Valpiana”.

“Inoltre, c’è da considerare la privazione di uno sportello Bancomat, sia per i cittadini, sia per i turisti, che essendo già in periodo estivo, si contano già numerose presenze – prosegue il Pci -. Alcuni accorgimenti, come già suggerito nei nostri articoli del 7 e 20 maggio, potevano essere considerati, prevedendo una postazione mobile temporanea situata a ridosso dello stabile delle Poste di piazzale Mazzini. La possibilità di un’apertura pomeridiana. L’augurio, a questo punto, è di vedere quanto prima la riapertura degli uffici, o quantomeno, sapere la data precisa del ripristino del servizio!”.