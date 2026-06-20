GROSSETO – Proseguono a ritmo serrato i lavori di Acquedotto del Fiora sulla condotta idrica in strada dei Laghi, con squadre e tecnici al lavoro h24. Successivamente all’intervento di ripristino urgente effettuato nella giornata di ieri (19 giugno) si è verificata una nuova rottura sulla condotta: tecnici del Fiora e personale delle ditte specializzate sono al lavoro per effettuare la riparazione nel più breve tempo possibile ma l’intervento è complesso.

I lavori determineranno la temporanea mancanza di acqua in strada dei Laghi, strada dello Sbirro, strada Aiali, via Senese, via Batignanese, Roselle, strada di Vallerotana, strada dell’Osservatorio Astronomico e limitrofe. Attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio del campo sportivo di Roselle a partire dalle ore 12.30 di oggi 20 giugno. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 21.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.