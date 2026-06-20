Foto di repertorio

MAGLIANO IN TOSCANA – Un vasto incendio ha devastato nel tardo pomeriggio di oggi la frazione di Montiano, nel comune di Magliano in Toscana, bruciando circa dieci ettari tra sterpaglie, colture agricole e macchia mediterranea. Tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenute per domare le fiamme.

L’intervento aereo

Le operazioni di spegnimento sono state supportate da due elicotteri: il Drago 125 del Nucleo Elicotteri dei vigili del fuoco di Arezzo e un elicottero della Regione Toscana. Alle attività di contrasto dell’incendio hanno partecipato anche le squadre dei volontari antincendio boschivo della Regione Toscana.

I due agriturismi salvati

Grazie al coordinato intervento delle forze in campo è stato possibile contenere le fiamme e salvaguardare due agriturismi presenti nell’area interessata dall’incendio. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica per eliminare eventuali focolai residui e completare la messa in sicurezza della zona.