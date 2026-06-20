GROSSETO – Passaggio della campana al Lions Club Grosseto Host. Nel corso della cerimonia dedicata alla chiusura dell’annata lionistica 2025-2026 e alla celebrazione del 69° anniversario della costituzione del club, il presidente uscente Andrea Coscarelli ha consegnato il testimone a Gloria Mazzi, che guiderà il Grosseto Host nella prossima annata.

Un passaggio particolarmente significativo nella storia del club: Gloria Mazzi sarà infatti la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Lions Club Grosseto Host nei suoi 69 anni di attività.

La conviviale ha rappresentato anche l’occasione per ripercorrere il lavoro svolto durante l’annata appena conclusa. Sotto la presidenza di Andrea Coscarelli, il club ha confermato il proprio impegno a favore della comunità attraverso service, attività sociali e iniziative di solidarietà: 2.405 persone servite, 1.010 ore dedicate alle attività del club e 12.670 dollari donati grazie ai service realizzati.

Durante la cerimonia è stato inoltre consegnato il Melvin Jones Fellow a Giuseppe Biagioli, massimo riconoscimento lionistico, attribuito per le donazioni effettuate direttamente alla Lions Clubs International Foundation a sostegno dei grandi progetti umanitari internazionali.

Gloria Mazzi arriva alla presidenza del Grosseto Host con un percorso lionistico, professionale e culturale di grande esperienza. Già presidente del Lions Club Grosseto Aldobrandeschi nell’annata 2014-2015 e presidente di zona nell’annata 2020-2021, è stata referente del concorso musicale europeo in diverse annate lionistiche, componente di comitati organizzativi di eventi e referente Lions Quest.

Pianista, docente e direttrice artistica, Gloria Mazzi è diplomata in pianoforte e in Didattica della Musica. È docente di pianoforte e musica d’insieme al Liceo Musicale di Grosseto, presidente e direttrice artistica di Agimus Grosseto dal 2018 e direttrice artistica della stagione musicale “La voce di ogni strumento”, realizzata nelle caserme militari di stanza a Grosseto con il patrocinio del Ministero della Difesa e del Ministero della Cultura. Nel corso della sua attività ha promosso numerosi progetti musicali, formativi e culturali, con una particolare attenzione ai giovani, alla scuola e alla funzione sociale della musica.

“Assumo questo incarico con grande emozione e senso di responsabilità – dichiara Gloria Mazzi –. Il Lions Club Grosseto Host ha una storia importante, costruita da tante persone che hanno messo tempo, competenze e passione al servizio della comunità. Il mio impegno sarà quello di proseguire questo percorso, valorizzando il lavoro di squadra, l’attenzione ai bisogni del territorio e la capacità del club di essere presente con iniziative concrete, aperte e vicine alle persone”.

La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità lionistiche e ospiti, tra cui il primo vice governatore e prossimo governatore del Distretto 108 La Toscana Piero Fontana, il past governatore Marcello Murziani, il presidente della sesta circoscrizione Rinaldo Favilli, rappresentanti degli altri Lions Club del territorio e autorità civili e militari.

Con il passaggio del pin e del martelletto, Gloria Mazzi ha presentato le prime linee del programma della nuova annata e gli officer che collaboreranno con lei, aprendo ufficialmente una nuova fase per il Lions Club Grosseto Host.