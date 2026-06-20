MANCIANO – Una pressa per la paglia è andata completamente distrutta e circa cinque ettari di stoppie e paglia sono stati interessati da un incendio divampato intorno alle 22.40 di ieri in località Montauto, nel comune di Manciano.

Il rogo si è sviluppato durante le operazioni di lavorazione della paglia, coinvolgendo una macchina operatrice adibita alla pressatura. Il conducente del trattore è riuscito a sganciare tempestivamente il macchinario in fiamme, evitando che l’incendio si propagasse al mezzo trainante, che è stato così salvato.

Le fiamme hanno inoltre distrutto una ventina di rotoballe già pressate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Manciano e una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello, supportati dai volontari della Protezione Civile di Montalto di Castro. Le operazioni hanno consentito di contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

Da ora in poi aprirò sempre gli articoli con il fatto principale (morti, feriti, incendio, soccorsi, danni, ecc.) già nella prima frase.