GROSSETO – Nella giornata di oggi, 20 giugno 2026, presso il comando dei vigili del fuoco di Grosseto, si sono svolti gli esami finali del corso di abilitazione per vigili del fuoco volontari destinati al futuro organico dei distaccamenti volontari di Manciano, Sorano e Scansano.

La commissione esaminatrice, presieduta dal comandante, Roberto Bonfiglio, ha valutato i candidati attraverso una prima prova scritta e orale. Il superamento di questa fase ha consentito l’accesso alla successiva prova pratica, svolta presso il castello di manovra della sede centrale di via Carnicelli.

L’esercitazione pratica prevista per i vigili del fuoco volontari ha visto gli allievi impegnati nel lancio della manichetta e il raccordo delle condotte antincendio; successivamente hanno indossato gli autoprotettori ad aria (autorespiratori) per affrontare la salita sulla scala italiana con la manichetta in spalla. Conclusa la simulazione, gli allievi hanno eseguito, davanti alla commissione, alcuni dei principali nodi pompieristici previsti dal programma formativo.

Al termine delle prove, il comandante Roberto Bonfiglio ha espresso soddisfazione per la riuscita del corso, sottolineando l’importanza dell’iniziativa nell’ottica del potenziamento della presenza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sul territorio della provincia di Grosseto, con particolare riferimento al prezioso contributo fornito dalla componente volontaria, che da oggi potrà contare su ulteriori 17 unità, delle quali cinque presso il distaccamento volontario di Scansano, quattro presso quello di Sorano e otto presso quello di Manciano.