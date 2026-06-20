CECINA – Nel corso di un’attività di vigilanza lungo il litorale, il personale militare della Guardia Costiera dell’ufficio locale marittimo di Cecina – sotto il coordinamento della direzione Marittima della Toscana – ha intercettato un gommone con a bordo due persone in atteggiamento sospetto che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso presso la spiaggia del Tombolo, dove il natante è stato spiaggiato. Gli occupanti, dopo aver raggiunto l’arenile, si sono dati alla fuga.

Il gommone è stato quindi recuperato dai militari della Guardia Costiera e, a seguito dei primi accertamenti, è emersa la presenza a bordo di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, occultati sotto alcuni teli.

Il natante è stato successivamente condotto presso il porto, dove sono intervenuti anche i militari dell’arma dei Carabinieri di Cecina e della Guardia di Finanza, per gli accertamenti di rispettiva competenza e per il prosieguo delle attività investigative.

A terra i militari hanno potuto accertare che trattavasi di oltre 300 chili di cocaina suddivisi in 288 panetti.

Sotto il coordinamento della competente Procura della Repubblica di Livorno sono in corso le attività di indagine finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, individuare i soggetti coinvolti ed esperire tutti gli approfondimenti relativi alla particolare modalità di traffico della sostanza stupefacente rinvenuta.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia Costiera nelle attività di vigilanza e controllo del territorio costiero e marittimo, a tutela della sicurezza e della legalità.