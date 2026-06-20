MONTEROTONDO MARITTIMO – L’Amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo comunale, un intervento dal valore complessivo di oltre 500 mila euro che ha l’obiettivo di migliorare in modo significativo la funzionalità dell’impianto e la qualità dei servizi offerti alle associazioni sportive, agli atleti e a tutta la comunità.

L’intervento

Il progetto nasce dall’esigenza di adeguare una struttura che non ha mai subito interventi organici di ristrutturazione e che oggi necessita di importanti opere di riqualificazione sia sotto il profilo edilizio che impiantistico. L’intervento prevede infatti il completo ammodernamento degli spazi esistenti, il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio e la realizzazione di nuovi locali indispensabili per rispondere agli standard previsti dalle normative sportive nazionali.

Tra le principali novità sono previsti due nuovi spogliatoi dedicati agli arbitri, distinti per uomini e donne, un locale destinato al primo pronto soccorso, nuovi spazi tecnici e di servizio, oltre all’adeguamento complessivo degli impianti e degli ambienti interni.

Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità, con la realizzazione di una nuova rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche e con interventi che renderanno la struttura pienamente fruibile da parte delle persone con disabilità.

L’opera sarà realizzata attraverso un ampliamento limitato e funzionale della struttura esistente mediante l’installazione di moduli prefabbricati ad alta efficienza energetica, una soluzione che consentirà di ridurre i tempi di cantiere, limitare l’impatto ambientale e garantire elevati standard qualitativi.

Termine: «Luogo di aggregazione fondamentale»

«Con questo intervento – dichiara il sindaco Giacomo Termine – investiamo concretamente nella qualità della vita della nostra comunità e nel futuro dello sport a Monterotondo Marittimo. Il campo sportivo rappresenta un luogo di aggregazione fondamentale per tanti giovani, per le associazioni e per le famiglie. Riqualificare gli spogliatoi significa offrire strutture più moderne, sicure, accessibili e funzionali, adeguate alle esigenze di chi vive quotidianamente questo impianto. Non si tratta soltanto di un intervento edilizio, ma di un investimento che punta a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, a garantire servizi più efficienti e a rendere il nostro centro sportivo sempre più accogliente e inclusivo».

I lavori avranno una durata prevista di circa 120 giorni e consentiranno di consegnare alla cittadinanza una struttura profondamente rinnovata, capace di rispondere alle esigenze attuali e future dell’attività sportiva locale.

«Continuiamo a lavorare – conclude il sindaco – per valorizzare il patrimonio pubblico e creare opportunità di crescita e socialità. Lo sport è uno strumento fondamentale di benessere, educazione e coesione sociale e il compito di un’amministrazione è quello di mettere a disposizione strutture adeguate e all’altezza delle aspettative dei cittadini.