ROCCASTRADA – Due ragazze di 18 e 20 anni sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla strada provinciale 8, nel comune di Roccastrada. Il 118 è stato attivato alle 17.55 per un’auto uscita di strada con a bordo le due giovani.

I soccorsi

Entrambe le ragazze sono state trasportate in codice giallo al Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza di Sassofortino, l’elisoccorso Pegaso 1, la Misericordia di Roccastrada, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.