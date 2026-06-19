GROSSETO – Torna l’appuntamento con il #tuttoweekend de Il Giunco. Anche questo fine settimana la Maremma offre numerose occasioni per trascorrere il tempo libero tra festival, concerti, teatro, cultura, trekking, mostre ed eventi per tutta la famiglia. Ecco una selezione degli appuntamenti in programma da venerdì 19 a domenica 21 giugno.

Venerdì 19 giugno

Arcidosso

Viaggio tra ritmi e musiche da tutto il mondo: sull’Amiata arriva l’Espírito Festival

Due giornate dedicate alla musica, all’incontro tra culture e alle sonorità provenienti da diversi angoli del pianeta. L’Espírito Festival porta sull’Amiata concerti, spettacoli e momenti di condivisione in un clima di festa e partecipazione.

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https://www.ilgiunco.net/evento/viaggio-tra-ritmi-e-musiche-da-tutto-il-mondo-sullamiata-arriva-lespirito-festival/

Isola del Giglio

Onde inclusive: snorkeling, escursioni, musicoterapia. All’Isola del Giglio il mare abbatte ogni barriera

Tre giorni di attività dedicate all’inclusione e alla valorizzazione dell’ambiente marino. In programma escursioni, snorkeling, laboratori e momenti di socializzazione aperti a tutti.

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https://www.ilgiunco.net/evento/onde-inclusive-snorkeling-escursioni-musicoterapia-allisola-del-giglio-il-mare-abbatte-ogni-barriera/

Grosseto

Praticare la meraviglia: alla Galleria Eventi mostra tra memoria e vita quotidiana

Un percorso artistico che invita il visitatore a riflettere sul rapporto tra ricordo, esperienza quotidiana e capacità di stupirsi davanti alla realtà. La mostra raccoglie opere che dialogano con il tema della memoria e dell’identità.

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Pitigliano

Da Glenn Gould a Mozart: al via la quarta edizione dei Concerti in Accademia

Prosegue la rassegna musicale che porta a Pitigliano appuntamenti dedicati alla grande musica classica. Un’occasione per ascoltare interpreti di qualità in uno dei borghi più affascinanti della Maremma.

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Sabato 20 giugno

Gavorrano

Conto alla rovescia per il Palio delle Bighe: a Gavorrano torna la storica sfida delle sette frazioni

Una delle manifestazioni più sentite del territorio torna ad animare il paese con giochi, tradizioni e il coinvolgimento delle sette frazioni del comune. Un appuntamento che richiama ogni anno tantissimi partecipanti e spettatori.

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Castiglione della Pescaia

Un weekend dedicato al baratto: a Vetulonia torna il mercato di comunità

Porte aperte al mercato del baratto e del riuso. Il meccanismo è semplice: una cosa si prende e una cosa si lascia.

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Grosseto

Il cinema horror d’autore sbarca al Molino Hub: ospite il regista Paolo Strippoli

Il giovane regista sarà protagonista di un incontro dedicato al cinema horror contemporaneo. Un’occasione per conoscere da vicino il suo percorso artistico e confrontarsi sul futuro del genere.

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https://www.ilgiunco.net/evento/il-cinema-horror-dautore-sbarca-al-molino-hub-ospite-il-regista-paolo-strippoli/

Rassegna Il sipario della natura: le fiabe di Italo Calvino protagoniste al Museo di storia naturale

Un appuntamento dedicato ai più piccoli che unisce spettacolo, fantasia e divulgazione. Le storie di Calvino diventano lo spunto per una giornata di scoperta e divertimento.

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https://www.ilgiunco.net/evento/rassegna-il-sipario-della-natura-le-fiabe-di-italo-calvino-protagoniste-al-museo-di-storia-naturale/

Concorso musicale Giannetti: agli Industri gran finale e premiazione degli allievi

Si conclude il concorso dedicato ai giovani musicisti con la serata finale e la consegna dei riconoscimenti. Un momento importante per valorizzare il talento delle nuove generazioni.

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Fahrenheit 451: il Teatro Studio porta in scena il romanzo di Bradbury ad Alberese

Lo storico romanzo distopico arriva sul palco in una nuova interpretazione teatrale. Lo spettacolo affronta temi attuali come libertà, conoscenza e controllo dell’informazione.

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Due giorni di sport e cultura urban: in città arriva The Breakdown Challenge

Una manifestazione che unisce sport urbano, spettacolo e cultura street. L’evento richiama partecipanti e appassionati da tutta la Toscana.

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Capalbio

Splendore Barocco: i brani di Vivaldi, Händel e Hasse nella chiesa di Borgo Carige

Un concerto dedicato ai grandi protagonisti della musica barocca in una suggestiva cornice storica. Un viaggio tra alcune delle pagine più celebri del repertorio settecentesco.

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Orbetello

Mostri nel cosmo: al casale della Giannella una notte tra galassie anomale e telescopio

Una serata dedicata all’astronomia e all’osservazione del cielo. Tra racconti, curiosità scientifiche e osservazioni guidate, il pubblico potrà scoprire alcuni dei misteri dell’universo.

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Amiata

Immergersi nel bosco per ritrovare se stessi: a Salaiola una sessione di forest bathing

Un’esperienza a contatto con la natura per rallentare i ritmi e ritrovare benessere attraverso il bosco. Un’attività che unisce relax, ascolto e consapevolezza.

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Roccastrada

L’ultimo appuntamento per Primavera a Roccastrada

Musica dal vivo, aperitivo e cena al Parco del Chiusone per chiudere la rassegna che ha accompagnato la primavera con una serie di eventi all’aperto.

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Domenica 21 giugno

Magliano in Toscana

È Stato Così: la danza racconta fragilità, memoria e riconciliazione

Uno spettacolo che affronta temi profondi attraverso il linguaggio universale del movimento. Una riflessione sulle relazioni umane e sulla capacità di ricostruire legami.

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Castiglione della Pescaia

Toscana Arcobaleno d’Estate: festa con la banda dei Carabinieri in piazza Solti

Musica e intrattenimento nel centro cittadino per una serata dedicata alla promozione del territorio e all’inizio della stagione estiva.

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Follonica

Esposizione canina all’Ex Ilva

Allevatori e appassionati provenienti da tutta la Toscana si ritrovano per una giornata dedicata al mondo cinofilo. In mostra numerose razze e attività per il pubblico.

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Mostre e appuntamenti da visitare per tutto il weekend

Follonica

Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

La Pinacoteca di Follonica ospita una mostra dedicata a Manfredo Pinzauti, artista profondamente legato al territorio. L’esposizione racconta la Maremma attraverso paesaggi, colori e suggestioni.

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Massa Marittima

Massa e il suo giornale

Un viaggio nella storia dell’informazione locale attraverso fotografie, articoli, documenti e strumenti tipografici che hanno accompagnato la vita della comunità.

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Corpo fuori sistema

La Galleria Spaziografico ospita una mostra che affronta i temi della rappresentazione contemporanea e della provocazione artistica attraverso linguaggi differenti.

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https://www.ilgiunco.net/evento/corpo-fuori-sistema-alla-galleria-spaziografico-mostra-tra-rappresentazione-e-provocazione/

Capalbio

Floating Signals

Alla galleria Il Frantoio una doppia esposizione dedicata al rapporto tra spazio, percezione e ricerca artistica contemporanea.

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Orbetello

La materia dell’incontro

Quattordici artisti under 30 espongono le proprie opere alla galleria Guzman. Una mostra dedicata ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea.

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Monte Argentario

Mostra a Porto Ercole: Forte Stella ospita la retrospettiva di Mauro Staccioli

Le opere di Mauro Staccioli dialogano con gli spazi monumentali di Forte Stella in una retrospettiva che mette in evidenza il rapporto tra arte contemporanea e paesaggio.

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Cinigiano

Oltre il colore

A Sasso d’Ombrone una mostra che utilizza l’arte come strumento di rinascita e valorizzazione del territorio, mettendo al centro il ruolo sociale della creatività.

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Grosseto

Il tempo del realismo

Una mostra che riunisce opere di grandi protagonisti dell’arte italiana come Renato Guttuso, Carlo Levi ed Ernesto Treccani insieme ad artisti maremmani del Novecento.

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Dianora Tinti presenta “Sopravvivere non basta”

Proseguono gli incontri dedicati al nuovo libro della scrittrice maremmana, impegnata in una serie di presentazioni e confronti con i lettori.

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Manciano

Alla scoperta della Maremma: trekking gratuiti tra Manciano e Saturnia

Escursioni guidate gratuite per conoscere paesaggi, storia e natura del territorio tra colline, sentieri e panorami unici.

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Un viaggio artistico tra Polonia e Italia

La mostra di Agata Amelia Wawrzyniak propone un dialogo tra culture diverse attraverso opere che raccontano esperienze, paesaggi ed emozioni.

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Amiata

Quattro artisti, un castello e il tempo presente

La Rocca Aldobrandesca ospita una mostra che mette in dialogo arte contemporanea, storia e architettura attraverso le opere di quattro artisti.

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