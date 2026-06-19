AREZZO – Il club Inner Wheel Club Arezzo Toscana Europea ha realizzato, nell’ambito del progetto “Giocando s’impara”, un parco giochi nella zona San Marco La Sella di Arezzo: una giostra carosello, due pannelli sensoriali con pavimentazione di sicurezza antitrauma e un’altalena. È stato inaugurato questa mattina in via Romana ad Arezzo.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Luigina Bidini, presidente Inner Wheel Club Arezzo Toscana Europea – è garantire il diritto al gioco dei bambini con disabilità dotando l’area di giochi accessibili e fruibili a tutti. E questo per sensibilizzare e favorire l’abbattimento di ogni tipo di barriere, da quelle architettoniche a quelle culturali, e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità fin dall’infanzia”.

“Non è la prima volta che Estra collabora alla realizzazione di un parco giochi per bambini – aggiunge il presidente di Estra, Francesco Macrì –. Il tema dell’infanzia è uno di quelli ai quali la nostra azienda tiene di più. Questa volta siamo di fronte a un ulteriore elemento ancora più condivisibile: rendere l’area giochi accessibile a tutti e priva, quindi, di barriere architettoniche”.

Soddisfazione del Comune di Arezzo: “Ringrazio vivamente queste due realtà che contribuiscono a implementare i servizi cittadini – dichiara il sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci –. Considerata la vastità del territorio, l’amministrazione comunale non può fare fronte a tutto e poter contare su iniziative di questo genere è davvero rassicurante”.

“Non inauguriamo un semplice spazio pubblico ma diamo concretezza a un’idea di città in cui nessuno viene lasciato indietro. Questo nuovo parco giochi inclusivo è il simbolo di una comunità che abbatte le barriere, a partire da quelle che dividono i bambini. Indipendentemente dalle proprie abilità fisiche o cognitive, tutti devono essere messi nella condizione di esercitare i diritti più belli che contraddistinguono l’infanzia e, forse, l’intera vita: giocare, ridere e stringere amicizie”.