MONTEMASSI – Valerio Serafini della Star Bike vince il primo trofeo Rocca di Montemassi, gara di cronometro individuale Acsi, che è andata in scena giovedì scorso a Pian dei Bichi. La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia di Grosseto e Comune di Roccastrada con il sostegno della Banca Tema, della Cantina Rocca di Montemassi e la ditta Corsini di Castel Del Piano. La stessa era anche valida come quindicesima prova del Corri in Provincia (foto Malarby).

Il via è stato dato alle 15.30 nei pressi della cantina Rocca di Montemassi e il circuito di 22 chilometri prevedeva il passaggio a Braccagni, Magia, Castellaccia con arrivo zona partenza. Clima surreale con un caldo che ha messo a dura prova non solo i corridori ma anche tutto l’apparato organizzativo. Settantaquattro iscritti con cinquantanove al via provenienti da tutta Italia, testimonia il successo del Marathon Bike che da anni organizza eventi sportivi anche durante la settimana, per avere alla partenza i migliori atleti in circolazione. Tornado alla gara, grande risultato cronometrico per il vincitore Valerio Serafini che ha impiegato 27 minuti e 35 secondi alla media ragguardevole di 46,11 km/h. Al secondo posto il milanese Sabino Alessandro Eredia del team Filtri, primo della categoria bici normali, con il tempo 28 minuti alla media di 45,42 km/h. Al terzo posto Cristiano Pugese del team Zero Watt Cicli Montanini con il tempo di 28 minuti e 8 secondi alla media di 45,13.

Tra le donne l’ha spuntata Valeria Graffeo (foto in basso) della New M.T Bike Team 2021 Angeli costruzioni, che ha chiuso la sua prova dopo 33 minuti e 39 secondi alla media di 37,80. Alle premiazioni avvenuti nella splendida struttura dell’Azienda Rocca di Montemassi, alla presenza del Vice-sindaco e assessore allo sport del Comune di Roccastrada Elena Menghini, la quale ringraziando i corridori, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale di Roccastrada, nel promuovere e valorizzando il territorio sostenendo anche eventi sportivi.