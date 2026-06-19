MASSA MARITTIMA – Grande traguardo per il Rotary club Massa Marittima, che ha celebrato 60 anni di storia in una conviviale speciale al Riva Toscana Golf Resort & Spa, condividendo questo importante momento con il Rotary club Piombino, per il suo 70° anniversario, e il Rotary club Follonica, anch’esso giunto al 60° anno di attività.

Su iniziativa dell’assistente del governatore Barbara Fiorini, i tre club hanno deciso di festeggiare insieme questi importanti anniversari, celebrando in un’unica giornata in un significativo momento di amicizia, condivisione e collaborazione rotariana.

La giornata è stata impreziosita dal videomessaggio del governatore del Distretto 2071 Giorgio Odello e dalla presenza del governatore incoming Alberto Papini, dell’assistente del governatore Barbara Fiorini, del governatore nominato Pietro Burroni e del governatore Designato Piero Germani.

«L’intervento della presidente del Rotary Club Massa Marittima, Patrizia Barbieri, ha ricordato come sessant’anni di storia rappresentino un patrimonio di amicizia, servizio e impegno costruito dai soci nel tempo, richiamando il valore del motto “Uniti per fare del bene” – dichiara il Rotary -. Insieme ai presidenti Patrizia Barbieri, Gianfranco Caparello e Gabriele Pazzagli, i partecipanti hanno condiviso una giornata dedicata ai valori rotariani e alla collaborazione tra Club, nel segno della continuità tra passato, presente e futuro».

«Particolarmente significativo è stato lo scambio di doni commemorativi tra i club festeggiati. Il Rotary Club Massa Marittima ha donato ai presenti il volume realizzato per celebrare i propri sessant’anni di attività; il Rotary Club Follonica e il Rotary Club Piombino hanno invece omaggiato gli ospiti con uno speciale annullo filatelico creato rispettivamente per il sessantesimo anniversario e per il settantesimo anno dalla fondazione dei Club. Graditissima anche la presenza della Presidente dell’Inner Wheel, Mariella Benedetto Fusi e di Francesco Livi Presidente Eletto Rotary Club Pegaso Alumni. Nel corso della conviviale sono stati inoltre omaggiati e ringraziati per la loro presenza i presidenti dei Club ospiti: Davide Pelliccioni del Rotary Club Isola d’Elba, Enzo Rossi del Rotary Club Bisenzio Le Signe e Marco Frullini del Rotary Club Castiglione della Pescaia Passport».