CASTELL’AZZARA – Sono programmati per lunedì 22 e martedì 23 giugno i due incontri pubblici promossi dall’Amministrazione comunale e da Sei Toscana per illustrare ai cittadini del Comune di Castell’Azzara le novità introdotte con la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il 22 giugno, l’appuntamento è fissato alle 18 presso la Casa del Minatore di Selvena; il 23 giugno, l’incontro si svolgerà, invece, presso la Sala dell’ex Cinema di Castell’Azzara, sempre alle 18.

Gli operatori di Sei Toscana presenteranno nel dettaglio il nuovo servizio, progettato con l’obiettivo di accrescere quantità e qualità della raccolta differenziata e migliorare il decoro urbano, con il territorio comunale che sarà suddiviso in due diverse zone. Per i residenti del Centro storico e di alcune aree limitrofe, continuerà a essere attiva la raccolta porta a porta, con un nuovo calendario e nuove modalità di conferimento dei rifiuti. Nel resto del territorio, invece, sarà dismessa la raccolta porta a porta, con l’installazione di nuove postazioni di raccolta stradale.

Sei Toscana ricorda ai cittadini che risiedono nel Centro storico e nelle aree interessate dal porta a porta che devono dotarsi del nuovo kit per la raccolta differenziata, la cui consegna è in corso dallo scorso 11 giugno presso la Sala Consiliare del Municipio. Ci sarà tempo per ritirare il kit fino al 27 giugno, ogni giovedì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e ogni venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Per maggiori informazioni, sono sempre a disposizione il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il Numero verde 800.127.484.