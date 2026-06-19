ORBETELLO – L’amministrazione comunale di Orbetello fa sapere di aver approvato il rinnovo dei servizi di salvataggio e soccorso per garantire la sicurezza dei bagnanti grazie alla fondamentale collaborazione dei Vigili del Fuoco e dei volontari del comitato Cri Costa d’Argento e della confraternita della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia.

«L’amministrazione comunale – spiega il consigliere delegato al servizio di protezione civile del Comune di Orbetello Roberto Berardi – ritiene opportuno predisporre lungo il litorale comunale un servizio pubblico di vigilanza e soccorso sulle spiagge libere con appositi presidi di soccorso balneare al fine di garantire la massima copertura del servizio di vigilanza e soccorso per la sicurezza dei cittadini nelle spiagge libere ritenute di maggiore affluenza balneare. L’amministrazione comunale intende avvalersi, per lo svolgimento del servizio di soccorso balneare sulle spiagge della Giannella e della Feniglia, dei Comitati locali della Croce Rossa Italiana di Orbetello e della Misericordia di Albinia, che impiegheranno personale addestrato a garantire la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini e idonee strumentazioni di soccorso».

«Per la spiaggia di Ansedonia – aggiunge Berardi – sarà impiegato il personale specializzato dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto che ringraziamo per la disponibilità, professionalità e collaborazione per lo svolgimento del servizio di presidio e salvamento acquatico che coprirà Ansedonia lungo il primo tratto di spiaggia per 3 km verso la Feniglia».

Il Comitato locale di Orbetello della Croce Rossa Italiana svolgerà il servizio lungo le spiagge libere di Feniglia ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 13 settembre 2026 con orario 10.00/18.00. Durante la settimana di ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni 10, 11, 12, 13 agosto.

La Confraternita della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia svolgerà il servizio lungo le spiagge libere di Giannella ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 13 settembre 2026 con orario 10.00/18.00. Durante la settimana di ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni 11, 12, 13, 14 agosto.

«Come amministrazione – sottolinea in conclusione il consigliere delegato – continuiamo a investire per offrire un servizio prezioso per cittadini e turisti, che garantisce maggiore sicurezza per gli utenti di tutte le età. Ringraziamo il prezioso contributo di Croce Rossa Italiana e Misericordia, dei tanti volontari che si impegnano a offrire tale importante presidio, mettendosi a disposizione nei fine settimana e durante la settimana di ferragosto».