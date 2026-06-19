TALAMONE – Una seconda bomba d’areo è stata rinvenuta dagli operai che, a Talamone, nel comune di Orbetello, stanno facendo i lavori per la ciclovia Tirrenica.

L’area deve essere disboscata e quindi viene passata preventivamente con il metal detector visto che in periodo di guerra l’area è stata pesantemente bombardata.

Si tratta della seconda bomba trovata nell’area in pochi mesi: la prima fu rinvenuta a metà aprile e il disinnesco è avvenuto a maggio. In quel caso l’amministrazione organizzò l’evacuazione dell’area e alcuni centri in cui ospitare i cittadini in attesa dello spolettamento da parte degli artificieri del Genio ferrovieri.

Nell’area dove è stata trovata la prima bomba, poco più in altro, c’era la santabarbara, ossia il deposito di munizioni, mentre poco distante, andando verso la collina, c’è un condominio di casette detto le casermette, che erano alloggi militari (tra l’altro poco distante fu rinvenuto anche il celebre frontone di Talamone).