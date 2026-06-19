GROSSETO – Sullo svolgimento del congresso provinciale del Partito Democratico interviene Alessio Scheggi, candidato alla segreteria, per chiarire la propria posizione.

«A fronte del ricorso nazionale pendente presentato da alcuni iscritti e trovandomi fuori Grosseto per impegni familiari, desidero precisare che non abbiamo presentato liste di candidati al congresso provinciale. Questa scelta è stata assunta confidando nel senso di responsabilità dell’attuale segretario provinciale e nella possibilità di posticipare l’avvio del percorso congressuale, in attesa della decisione della Commissione nazionale di garanzia che dovrebbe pronunciarsi a breve».

«Purtroppo, nonostante la nostra esplicita disponibilità a una composizione unitaria del congresso – offerta proprio a tutela e salvaguardia della comunità di cui facciamo parte –, ad oggi sono arrivate soltanto risposte generiche. Ho ribadito anche nelle scorse ore la nostra apertura, subordinandola tuttavia all’assunzione di precisi impegni politici e di carattere regolamentare.

La mia temporanea assenza dal territorio mi impedisce inoltre di essere presente ai lavori congressuali. Ritengo tuttavia sia arrivato il momento di rendere pubbliche le ragioni che ci hanno portato a non presentare delegati».

«Si tratta di motivazioni che considero gravi e che, a mio avviso, mettono a rischio la tenuta della comunità politica del Partito Democratico grossetano. Per questo motivo ho deciso di convocare una conferenza stampa per lunedì, nel corso della quale illustrerò nel dettaglio la mia posizione e presenterò ulteriori elementi utili alla comprensione della vicenda».