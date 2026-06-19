CASTIGLIONCELLO – Nelle prime ore della mattinata di ieri, 18 giugno, in località Le Forbici – frazione di Castiglioncello nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), il personale della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Castiglioncello, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, ha individuato un pescatore sportivo intento nella raccolta illecita di ricci di mare.

I militari, a seguito di una segnalazione pervenuta da un privato cittadino, sono intervenuti proprio nel momento in cui il pescatore usciva dall’acqua con una borsa contenente 101 esemplari che, essendo ancora vivi, sono stati dapprima posti sotto sequestro ma poi rigettati in mare.

Al pescatore veniva contestata la violazione amministrativa di cui agli artt. 2 e 4 del D.M. del 12.01.1995 con una sanzione da 1.000 euro.

L’attività di polizia marittima della Guardia Costiera, mirata alla difesa dell’ambiente marino e alla tutela delle specie ittiche, è particolarmente intensificata nel periodo di maggio-giugno, quando è vietato il prelievo dei ricci di mare per consentirne la riproduzione.