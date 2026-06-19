GROSSETO – Una versione di Quintiliano è la seconda prova scritta del liceo Classico, quella di Latino. La prova di Matematica, invece, presenta spunti da Einstein e la teoria della relatività, e pone quesiti legati al gioco della pallavolo e un gioco di carte oltre a un problema sul livello d’acqua del lago di Bracciano. Seconda prova scritta per la Maturità 2026 e per 1.827 studenti maremmani.

A Scienze umane identità e crescita con Riva e Pellai.

Zadie Smith, protagonista della traccia di Inglese al linguistico e una citazione di António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, dal suo messaggio per l’apertura delle Olimpiadi invernali 2026.. Il caso di Alfa Spa, un’impresa industriale che produce articoli in gomma per Economia aziendale.

La traccia di Meccanica chiede di analizzare un motore a benzina a 4 tempi e 4 cilindri e poi progettare alcuni elementi legati alla frizione.

Una giornata che, a differenza del Tema di italiano, avrà una durata variabile, dalle sei ore della versione di latino ai tre giorni della prova del liceo artistico.

–

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)