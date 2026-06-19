CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Proseguono gli interventi di difesa della costa a Castiglione della Pescaia e i primi risultati sono già visibili.

L’intervento sulla spiaggia

“Le opere realizzate negli ultimi mesi, la messa a dimora dei pennelli di roccia a Punta Capezzolo nell’ambito del progetto di recupero e riequilibrio del litorale, stanno iniziando a produrre effetti concreti – spiegano dal Comune -, con un evidente avanzamento della spiaggia nel tratto compreso tra Punta Capezzolo e Riva del Sole”.

L’intervento rientra nel progetto finanziato dalla Regione Toscana attraverso il bando “Pr Toscana Fesr 2021-2027 – Sub-azione 2.4.3.2 – Interventi per il recupero, il riequilibrio e la tutela della fascia costiera”. Con il Decreto 28477 del 6 dicembre 2024 è stato finanziato integralmente il progetto Fesr-2024-Dc-Gr0188 “Ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della Pescaia – I Lotto, II Stralcio, Tratto Nord Punta Capezzolo – Riva del Sole“, per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro (3.997.735,81 euro).

I lavori riguardano il ripristino del pennello presso la foce del fiume Bruna e la realizzazione di sette dei nove pennelli previsti a Nord di Punta Capezzolo. Ad oggi risultano completati il pennello della foce della Bruna, un’opera fondamentale per regolare il trasporto dei sedimenti e contrastare i fenomeni erosivi che interessano da anni questa porzione di costa, e due dei sette pennelli di Punta Capezzolo, mentre è stata avviata la costruzione del terzo. Queste strutture, realizzate in massi naturali e disposte perpendicolarmente alla linea di costa, hanno il compito di rallentare il movimento della sabbia lungo il litorale, favorendone l’accumulo e contribuendo alla ricostruzione naturale dell’arenile. Un intervento di ripascimento che, una volta completato, potrà comportare un avanzamento della linea di riva fino a 20 metri oltre lo stato attuale.

Nappi e Mazzarello: «Contrasto all’erosione»

«I primi risultati che stiamo osservando confermano la bontà delle scelte progettuali adottate e il valore di un intervento atteso da molti anni – dichiara la sindaca Elena Nappi –. Oggi possiamo vedere concretamente come le strutture già realizzate stiano contribuendo a ricostruire la spiaggia e a contrastare i fenomeni erosivi che da tempo interessano questo tratto di costa. Si tratta di un investimento importante per il futuro del nostro territorio, reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale con la Regione Toscana e al lavoro svolto dai tecnici e dalle imprese impegnate nel cantiere. Un risultato particolarmente incoraggiante che conferma la validità delle scelte progettuali adottate e che lascia intravedere benefici ancora maggiori una volta completato l’intero sistema di difesa costiera».

«L’aspetto più importante – sottolinea l’assessore Federico Mazzarello – è che stiamo già verificando sul campo la capacità dei pennelli di trattenere la sabbia e favorire il naturale riequilibrio del litorale. Per questo motivo il successivo intervento di ripascimento sarà attentamente calibrato sulla base dei monitoraggi che verranno effettuati nei prossimi mesi. L’obiettivo è ottenere il massimo risultato possibile dal punto di vista ambientale e della protezione della costa, utilizzando le risorse in maniera efficace e sostenibile».

Al momento attuale i lavori sono stati sospesi, come previsto dalle autorizzazioni ambientali e dal Decreto di esclusione da Procedura di Via, per consentire ad operatori e fruitori di godere al meglio della stagione balneare estiva. Le attività riprenderanno nel mese di ottobre 2026 e proseguiranno con la realizzazione dei restanti pennelli previsti dal progetto.