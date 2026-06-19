GROSSETO – La seduta del Consiglio comunale del 19 giugno è saltata per mancanza del numero legale. «A non garantirlo è stata la maggioranza che governa la città – dicono i gruppi consiliari Partito Democratico, Grosseto Città Aperta, Azione -. L’appello per la verifica dei consiglieri presenti, anziché essere fatto allo scadere dell’ora prevista dal regolamento, è stato addirittura rinviato arbitrariamente nel tentativo evidente di recuperare i consiglieri assenti: una forzatura delle regole per guadagnare tempo, finita comunque con la caduta della seduta».

«Garantire i numeri in aula è compito di chi governa – proseguono in una nota congiunta i gruppi di opposizione -. È inaccettabile che ogni volta, tra commissioni e sedute consiliare, debba essere la minoranza a coprire le carenze della maggioranza. Chi amministra si assuma la responsabilità del proprio ruolo nei fatti, nel consentire al Consiglio comunale di deliberare gli atti che servono a dare risposte concrete ai cittadini. Dopo dieci anni non è più accettabile una classe dirigente presente solo sui social o nelle foto per i tagli dei nastri. Pretendiamo serietà: presenza in aula, rispetto del regolamento e dei tempi, un metodo di lavoro all’altezza della città».

A farne le spese sono i grossetani: «Rinviati punti importanti all’ordine del giorno – proseguono -. Persino la presentazione dell’associazione di volontariato Cisom Grosseto – a cui va tutto il nostro rispetto per ciò che fa ogni giorno per la comunità – poteva essere collocata alle 9.00, in apertura, senza essere usata come riempitivo di una mattinata poi naufragata. I gruppi di opposizione chiedono che la maggioranza garantisca il numero legale, che il regolamento venga applicato senza manovre dilatorie e che i punti rinviati tornino in aula con urgenza».

«Teniamo a Grosseto, e per questo diciamo una cosa semplice ai cittadini: serve alzare il livello — concludono i tre gruppi —. La città va pensata in modo serio e concreto, non amministrata a colpi di inaugurazioni. Ci siamo, con spirito costruttivo, ma non faremo più da stampella a chi rinuncia a fare il proprio mestiere».