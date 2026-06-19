MANCIANO – Il 27 maggio si era staccata una parte di intonaco dal soffitto della scuola primaria di Manciano. Dopo il sopralluogo tecnico effettuato nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, al quale erano presenti il sindaco Mirco Morini e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Galli, il Comune ha definito le modalità di intervento necessarie.

Le verifiche svolte dai tecnici hanno confermato l’assenza di problematiche strutturali o statiche dell’edificio. Tuttavia, per garantire le migliori condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi scolastici, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con un intervento straordinario esteso all’intero solaio interessato e non limitato alla sola area nella quale si è verificato il distacco.

L’intervento riguarderà quindi la rimozione e il successivo rifacimento completo dell’intonaco del solaio della scuola primaria, con l’obiettivo di eliminare ogni possibile criticità e restituire ambienti pienamente sicuri e adeguati all’attività didattica.

«Le verifiche effettuate hanno escluso qualsiasi problema strutturale dell’edificio – spiega l’assessore Marco Galli –. Nonostante questo, abbiamo ritenuto opportuno programmare un intervento più ampio rispetto a quello strettamente necessario, intervenendo sull’intero solaio e non soltanto sulla porzione interessata dal distacco. Si tratta di una scelta di prudenza e responsabilità che consentirà di consegnare la scuola completamente sistemata e pronta ad accogliere studenti, insegnanti e personale all’avvio del nuovo anno scolastico a settembre».

Nei prossimi giorni saranno avviate tutte le procedure necessarie per l’esecuzione dei lavori, che verranno completati durante il periodo estivo in modo da non interferire con le attività scolastiche e consentire la regolare riapertura del plesso all’inizio dell’anno scolastico 2026/2027.