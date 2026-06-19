GROSSETO – Dieci anni di destra al governo di Grosseto. Così Fratelli d’Italia ha voluto celebrare la vittoria alle comunali il 19 giugno del 2016, quando Antonfrancesco Vivarelli Colonna vinse le elezioni a Grosseto, secondo sindaco di centrodestra dopo Alessandro Antichi.

Un occhio al passato, a quanto è stato fatto, e uno al futuro, alle prossime amministrative del 2027. Presenti oltre a Fabrizio Rossi, deputato e assessore di Fratelli d’Italia, la senatrice Simona Petrucci, e Luca Minucci, presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Grosseto e consigliere regionale oltre a parte della Giunta.

Se c’erano Erika Vanelli, Simona Rusconi, Carla Minacci, e poi Luca Agresti e Riccardo Ginanneschi, a mancare erano personalità importanti, nomi pesanti di questa coalizione: l’assessore Riccardo Megale, e le tre cariche più alte dell’amministrazione, il presidente del consiglio Fausto Turbanti, il vicesindaco (proprio di Fratelli d’Italia) Bruno Ceccherini e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Assenze pesanti, che vengono dopo un consigli comunale (quello di questa mattina) dove alla maggioranza è mancato il numero legale.

Fratelli d’Italia guarda comunque avanti e rivendica l’importanza di questi dieci anni per la città e per la coalizione.

Rossi: «Non finisce qui, siamo pronti per il 2027»

«Dieci anni di amministrazione sono dieci anni lunghi, importanti — ha esordito il deputato e assessore Fabrizio Rossi —. Non c’era mai stato un governo di centrodestra di una città così longevo, così come non c’era mai stata un’opposizione così lunga del centrosinistra». L’occasione, spiega Rossi, non è solo celebrativa: «Siamo pronti per elaborare il programma, per fare la nostra campagna elettorale nel 2027. Siamo pronti per confermare la buona amministrazione di Grosseto».

Alla domanda sul perché sia stato Fratelli d’Italia a organizzare l’evento, Rossi non ha dubbi: «Fratelli d’Italia è sicuramente il partito di maggioranza relativa all’interno del centrodestra, il partito di maggioranza relativa anche all’interno della città, come abbiamo visto nelle elezioni politiche, regionali ed europee. Siamo una realtà vivace, numerosa, con grande consenso, sulla quale si costruisce il futuro di Grosseto».

Sul tema della candidatura a sindaco, Rossi si è detto: «a disposizione del partito e della coalizione, se lo riterranno opportuno. La mia disponibilità credo sia una disponibilità vera, mi metto al servizio di una causa comune, insieme a tutti gli altri».

Il programma per il futuro

Rossi ha anche tracciato le linee del lavoro che attende il centrodestra in vista del voto: «C’è spazio da colmare, manca ancora un anno, quindi affiniamo il nostro programma. Troveremo la quadratura per le candidature migliori, le liste migliori, con un’apertura sicuramente al mondo del civismo che ci è sempre interessato. Ma con la base solida del centrodestra e ovviamente di Fratelli d’Italia».

Petrucci: «Il buon governo paga sempre»

La senatrice Simona Petrucci ha ribadito la centralità di Fratelli d’Italia nella coalizione: «Abbiamo confermato anche dieci anni fa. Siamo stati il primo partito in assoluto per voti a livello italiano. Il buon governo paga sempre, lo stiamo vedendo a livello nazionale: Fratelli d’Italia continua a crescere e penso che anche a livello locale faremo un ottimo risultato».

Sui rapporti con gli alleati, Petrucci ha escluso qualsiasi tensione: «Ottimi, lo dimostra il fatto che continuiamo a lavorare come centrodestra. Tengo a ribadirlo: non è la destra ma il centrodestra che porta avanti un programma fatto da idee che corrono vicine. Il programma sarà un programma unico con obiettivi da perseguire per il bene della nostra città».

Minucci: «Il miglior candidato per Grosseto, chiunque esso sia»

Sul nodo più delicato — la scelta del candidato sindaco — è intervenuto Luca Minucci, presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Grosseto e consigliere regionale, che ha preferito non sbilanciarsi: «Sarà il miglior candidato per Grosseto, per continuare a trasformare la città così come è stato fatto in questi dieci anni. Fratelli d’Italia è il primo partito e giocherà un ruolo centrale in questa scelta, ma non lo farà solo per peso politico: lo farà cercando la persona giusta, che potrà essere di Fratelli d’Italia, così come potrà essere delle liste civiche o dei partiti della maggioranza attuale, o magari di una maggioranza ancora più larga».

Minucci ha poi concluso delineando l’obiettivo: «Vogliamo avere il miglior candidato possibile e un governo di Grosseto attento, vicino ai cittadini, che continui la trasformazione della città in una realtà moderna».