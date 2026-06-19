GROSSETO – Un inseguimento per mezza città, con sbandamenti e sirene spiegati. La scorsa notte i carabinieri hanno inseguito e arrestato tre uomini dopo una lunga fuga.

L’auto con a bordo i tre è stata intercettata nella zona di via Castiglionese, a Grosseto, alle 3 del mattino.

Alla vista dei carabinieri i tre hanno prima tentato di fare inversione e poi accelerato. I militari si sono messi alle loro calcagna. Una lunga fuga per le vie della città, dalla zona del Tiro a segno a via Einaudi. I malviventi hanno toccato, nella loro fuga precipitosa, anche alcune auto parcheggiate e hanno colpire anche l’auto dell’Arma.

Infine i carabinieri sono riusciti a fermare e arrestare i tre uomini nella zona della caserma dei Vigili del fuoco. Le due auto, una Golf e la Giulia dei carabinieri, sono state portate via dal carro attrezzi; i tre uomini sono stati arrestati al momento per resistenza a pubblico ufficiale in attesa di ulteriori indagini.

Non ci sono stati feriti.