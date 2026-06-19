GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano, in qualità di soggetto capofila, ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni, società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed enti del Terzo settore che desiderino partecipare attivamente al progetto “Sport per Tutti – Inclusione e Benessere nelle Colline Metallifere“, finanziato dall’Unione Europea attraverso il Pr Fse+ Regione Toscana 2021-2027.

L’iniziativa si propone di creare una rete territoriale finalizzata a promuovere attività sportive inclusive, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, il benessere psicofisico e la partecipazione attiva di minori e adulti con disabilità, persone in condizione di fragilità sociale e soggetti a rischio di isolamento o esclusione sociale. Attraverso lo sport, praticato in un contesto naturale come quello delle Colline Metallifere, il progetto mira a ridurre l’isolamento sociale, rafforzare le autonomie personali e incentivare stili di vita attivi e salutari.

Le associazioni che decideranno di aderire avranno la possibilità di progettare e realizzare attività motorie e sportive adattate, laboratori ludico-sportivi inclusivi, eventi di socializzazione e attività outdoor, contribuendo così a un’iniziativa di grande impatto sociale. Inoltre, per ogni beneficiario coinvolto, saranno riconosciuti rimborsi fino ad esaurimento fondi, che coprono la quota di iscrizione (inclusa assicurazione), il materiale sportivo e le spese di trasporto.

La partecipazione a questo progetto rappresenta un’occasione unica per lavorare in sinergia con i Comuni di Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada, acquisendo visibilità e riconoscimento sul territorio.

Le associazioni interessate dovranno inviare la documentazione richiesta entro il 3 luglio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso integrale.

Per consultare l’avviso completo, i requisiti dettagliati e la documentazione da presentare, è possibile visitare il seguente link: Manifestazione di interesse – Progetto “Sport per Tutti”

“Lo sport è la chiave per l’inclusione: abbatte le barriere, unisce le persone e trasforma le differenze in opportunità. – commenta il Sindaco Stefania Ulivieri – Con questo progetto, vogliamo dimostrare che attraverso il movimento e la condivisione, tutti possono trovare il proprio spazio nella comunità. Invito le associazioni e gli enti del territorio a unirsi a noi per fare dello sport uno strumento di crescita collettiva, dove nessuno resti indietro“.