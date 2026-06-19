GROSSETO – Un percorso partecipato per costruire il programma elettorale del centrosinistra in vista delle amministrative del 2027. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Grosseto 2027, la città si muove”, presentata da Carlo De Martis, presidente dell’associazione Grosseto Città Aperta e capogruppo consiliare dell’omonima lista civica, ospite della 91ª puntata della rubrica video “Il tempo di un caffè” de Il Giunco.

L’appuntamento, in programma alla Fondazione Il Sole, rappresenta il primo passo di un percorso che punta a coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio nella definizione delle idee e delle proposte per la Grosseto del futuro.

Un percorso verso le elezioni del 2027

«Vogliamo costruire la campagna elettorale in modo partecipato, condiviso e strutturato», spiega De Martis nel corso dell’intervista. L’obiettivo è partire dal lavoro svolto durante i cinque anni di opposizione in consiglio comunale, mettendo a disposizione della città analisi, proposte e riflessioni maturate in questo periodo.

«Le analisi e le proposte che abbiamo elaborato in questi anni le mettiamo sul tavolo pubblico, chiedendo il contributo dei cittadini», sottolinea il capogruppo di Grosseto Città Aperta.

Il metodo prima dei nomi

Nel corso della conversazione si è parlato inevitabilmente anche delle future alleanze e della costruzione di una coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali.

«Da anni lavoriamo in stretta sinergia con le forze del campo largo e crediamo che da qui si possa ripartire per costruire un progetto per Grosseto», afferma De Martis.

Particolare attenzione viene riservata al tema del metodo. Secondo il presidente di Grosseto Città Aperta, prima ancora di individuare il candidato sindaco sarà necessario definire il perimetro della coalizione, i valori condivisi e gli obiettivi amministrativi.

«Partiamo dal come scegliere il sindaco. Prima dobbiamo costruire insieme il progetto, poi da quel percorso potrà nascere una candidatura forte, riconosciuta e legittimata», evidenzia.

L’impegno politico per il futuro

In chiusura, rispondendo a una domanda sul proprio futuro politico, De Martis conferma la disponibilità a continuare il proprio impegno nelle istituzioni e nella vita pubblica cittadina.

«Sì, sono disponibile a continuare questo percorso. E mi sento di dire ai cittadini: impegnatevi, dedicatevi alla politica, perché è un’esperienza meravigliosa», conclude.

La puntata completa è disponibile sui canali social de Il Giunco.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco che sta viaggiando verso quota 100 puntate.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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