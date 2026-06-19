GROSSETO – Si chiama Grosseto open source ed è lo strumento scelto da I love Grosseto per coinvolgere i cittadini nella creazione del programma. «Nessun recinto – afferma Giacomo Gori – solo buone idee».

«Si tratta di un innovativo sistema di democrazia partecipativa volto alla costruzione collettiva del futuro della città in vista delle elezioni amministrative del 2027. Il progetto non si configura come una semplice consultazione, ma come un processo di progettazione che mira a redigere il primo “Dup zero” della storia amministrativa italiana».

«Si tratta di un documento di programmazione che adotta la struttura logica e contabile del Documento unico di programmazione, trasformando le promesse elettorali in impegni di bilancio verificabili e tecnicamente solidi ancor prima del voto» prosegue Gori.

«Il cuore dell’iniziativa risiede nel superamento dei recinti ideologici attraverso il protocollo denominato “Judo Politico”, basato sul principio che le buone idee non hanno colore e devono essere messe a disposizione della comunità indipendentemente dalla loro origine. La coalizione si impegna a intercettare e integrare nel proprio piano di governo anche le proposte valide provenienti dagli avversari politici, dimostrando una maturità istituzionale che mette il bene di Grosseto davanti agli interessi di parte. Questo approccio punta a valorizzare ogni contributo utile alla città, disarmando la contrapposizione politica tradizionale in favore di una trasparenza radicale».

«L’architettura operativa del sistema sfrutta la familiarità dell’ecosistema Google per garantire una partecipazione inclusiva. Attraverso l’uso integrato di moduli per la raccolta delle idee, mappe interattive per la geolocalizzazione dei bisogni e documenti condivisi per i tavoli tematici, ogni proposta viene analizzata dalle nove liste civiche della coalizione. Queste liste operano come laboratori permanenti di progettazione e Comitati di validazione tecnica e finanziaria, con il compito di tradurre le aspirazioni dei cittadini nelle 23 missioni ufficiali del bilancio armonizzato, garantendo che ogni proposta sia tecnicamente fattibile e finanziariamente sostenibile».

«Tra gli strumenti più innovativi spicca il Simulatore di bilancio a “100 Gettoni”, una soluzione pedagogica che trasforma i cittadini in co-responsabili delle scelte di finanza pubblica. Grazie a questo strumento, i partecipanti distribuiscono un budget virtuale tra le diverse missioni comunali, confrontandosi con i vincoli reali e comprendendo che ogni investimento richiede una scelta ponderata tra le diverse priorità. I dati raccolti attraverso queste simulazioni forniranno la base democratica e scientifica per definire i pesi finanziari della sezione operativa del programma elettorale» sottolinea Gori.

«La trasparenza del processo è assicurata da un cruscotto di trasparenza pubblico che permette di monitorare in tempo reale lo stato di ogni proposta, dalla fase di valutazione fino all’eventuale accoglimento nel DUP con la relativa motivazione tecnica» prosegue Gori.

«Grosseto Open Source si propone come un cantiere aperto a cittadini, imprese e associazioni, fondato sulla convinzione che la città meriti un’amministrazione capace di ascoltare prima di promettere e di misurare la fattibilità di ogni intervento prima di chiedere il consenso. In questo modo, la coalizione intende consegnare alla cittadinanza un programma di governo che sia un piano industriale solido e immediatamente applicabile, trasformando i sogni di un programma, in certezze di un bilancio con le necessarie risorse».

Info: www.ilovegrosseto.it/