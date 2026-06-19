GROSSETO – L’Ance Grosseto, in collaborazione con la propria Scuola Edile Grossetana, la Rothoschool, gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti ed il Collegio dei Geometri, organizza un corso tecnico sul tema: “Coperture e solai in legno”.

L’incontro si terrà il 26 giugno con inizio alle ore 14,00 presso la sede dell’Ance Grosseto – Via Monte Rosa n. 56.

Durante il corso saranno presentati strumenti pratici sia per la progettazione che per la posa in opera delle coperture dei solai e specifiche soluzioni di impermeabilizzazione.

L’iniziativa intende combinare teoria e momenti applicativi durante i quali, docenti qualificati e specializzati di consolidata esperienza offriranno ai partecipanti approfondimenti sulle fasi progettuali, costruttive ed applicative sulle coperture in legno, solai in legno e riabilitazioni di strutture esistenti.

Con l’organizzazione del corso l’Ance Grosseto intende offrire alle imprese edili ed ai tecnici interessati, in un mercato edilizio in evoluzione e orientato anche ad una diversificazione costruttiva, soluzioni tecniche che uniscono tradizione ed innovazione, nella ricerca di ottenere risultati di qualità nel cantiere e nella fase di progettazione per una costruzione a regola d’arte.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria dell’Ance Grosseto.