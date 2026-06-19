GROSSETO – Due gare con il Bologna per mettersi alle spalle una settimana complicata. Il Big Mat Bsc Grosseto, dopo la doppia sconfitta con il Camec Collecchio e le dimissioni del manager Enrico Vecchi, sabato 20 giugno, allo stadio Roberto Janella, sfiderà uno dei roster più blasonati del campionato di Serie A. Alla guida del gruppo ci sarà il nuovo manager Antonio Momi: “Sono davvero entusiasta per questa nuova avventura – commenta Momi (nella foto di Noemy Lettieri) -. Ho trovato un gruppo unito, in un buono stato di forma ma che ovviamente deve ritrovare un po’ di fiducia in se stesso. I ragazzi però si stanno allenando molto bene e questo mi rende estremamente fiducioso”.

Il Big Mat Bsc Grosseto giocherà gara 1 alle 15.30 e gara 2 alle 20.30, sempre allo stadio Roberto Jannella. “Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa doppia sfida – conclude il manager Momi –, ma proveremo a vincerne almeno una. L’obiettivo è quello di continuare su questa strada, cercando di salvarci il prima possibile”.

Il match serale vedrà il lancio della prima pallina da parte della leggenda della Major league baseball Bruce Bochy. L’ex ricevitore, con all’attivo oltre 350 partite in Mlb, da allenatore ha vinto quattro World series, di cui tre con i San Francisco giants e una con i Texas rangers.

Il Bologna attualmente occupa il secondo posto nel Girone A con tredici vittorie e cinque sconfitte, mentre il Big Mat Bsc Grosseto è terzo nel Girone B con sette vittorie e nove sconfitte. Oltre alle dimissioni di Enrico Vecchi, questa settimana la società grossetana ha deciso di interrompere il suo rapporto con Alcala Quijije.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.