FOLLONICA – Prosegue il dibattito sul progetto del collegamento sottomarino “Ti Link” legato al Golfo di Follonica. A seguito dell’incontro pubblico che si è svolto il 17 giugno, tutto dedicato alla presentazione del collegamento energetico tra Tunisia e Italia promosso dalla società Zhero, Forza Italia Follonica si è riunita per un approfondito confronto interno, con il fine di valutare i contenuti illustrati e le possibili ricadute sul territorio comunale.

Nel corso della riunione, il partito ha preso atto che entro la metà del mese di luglio sarà possibile presentare osservazioni e contributi nell’ambito del procedimento autorizzativo in corso. Al termine del dibattito, Forza Italia Follonica ha deciso di costituire un gruppo di lavoro interno che avrà il compito di approfondire la documentazione disponibile e predisporre osservazioni da presentare nell’interesse della comunità follonichese.

“Come Forza Italia Follonica riteniamo doveroso approfondire ogni aspetto del progetto e valutare con attenzione le possibili ricadute sul nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di istituire un gruppo di lavoro dedicato, che nei prossimi giorni analizzerà gli elaborati progettuali e raccoglierà contributi utili alla formulazione di osservazioni puntuali e costruttive”.

Il partito ribadisce di “non avere pregiudizi ideologici nei confronti delle grandi infrastrutture energetiche e di condividere gli obiettivi della transizione energetica e della sicurezza degli approvvigionamenti”. Allo stesso tempo ritiene “indispensabile che ogni intervento sia pienamente compatibile con le caratteristiche, le esigenze e le vocazioni del territorio”.

“Il Golfo di Follonica rappresenta una delle principali risorse economiche, ambientali e turistiche della nostra comunità. Per questo continueremo ad approfondire tutti gli aspetti legati all’approdo del collegamento, alle modalità di realizzazione delle opere, agli impatti durante la fase di cantiere, agli effetti sul paesaggio e alle eventuali compensazioni e opportunità per il territorio”.

Forza Italia prende inoltre atto delle numerose osservazioni e preoccupazioni emerse nel corso del dibattito pubblico da parte di cittadini, associazioni e categorie economiche, ritenendo che tali contributi debbano essere attentamente valutati all’interno del procedimento autorizzativo: “Il confronto con il territorio deve proseguire in modo trasparente e partecipato. Come forza politica di maggioranza continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione del progetto, confrontandoci con cittadini, operatori economici, associazioni e con gli alleati di governo della città, affinché le osservazioni che verranno formulate possano contribuire a migliorare il progetto e garantire la massima tutela degli interessi della comunità locale”.