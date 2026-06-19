CIVITELLA PAGANICO – Anche Civitella Paganico entra ufficialmente nella rete dei Comuni ciclabili Fiab, il progetto promosso dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che riconosce e valorizza gli enti locali impegnati nella promozione della mobilità ciclistica, della sostenibilità e del turismo lento.

Il riconoscimento è stato consegnato domenica a Rimini, nell’ambito di Velo-city 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. Per Civitella Paganico si tratta di un primo risultato significativo, ottenuto dopo la richiesta di iscrizione presentata dall’amministrazione comunale.

“Abbiamo deciso di aderire a Comuni Ciclabili perché crediamo che il cicloturismo rappresenti un valore aggiunto per il nostro territorio – dichiara Marco Bertaccini, vicesindaco del Comune di Civitella Paganico –. Per un comune come il nostro, ricco di paesaggi, strade bianche, paesi e percorsi immersi nella natura, la bicicletta è uno strumento importante di promozione, capace di attrarre visitatori, valorizzare le frazioni e creare nuove opportunità per le attività locali”.

L’ingresso nella rete Fiab conferma il percorso avviato dal Comune sul tema della mobilità ciclistica e del turismo sostenibile. L’amministrazione ha infatti approvato il Biciplan, uno strumento di pianificazione pensato per dare maggiore centralità alla bicicletta, migliorare la fruibilità del territorio e rafforzare l’attenzione verso forme di spostamento più sostenibili.

“Anche se siamo un comune piccolo – prosegue Bertaccini – durante l’anno ospitiamo e sosteniamo quasi dieci eventi legati al ciclismo. Sono appuntamenti che portano persone da altri comuni, da altre regioni e anche dall’estero a conoscere Civitella Paganico. Nelle ultime settimane, ad esempio, il passaggio della Tuscany Trail ha coinvolto oltre 5.000 ciclisti, confermando quanto il nostro territorio sia adatto a questo tipo di esperienza”.

Il riconoscimento di Comune Ciclabile rappresenta dunque un nuovo punto di partenza per continuare a investire sulla qualità dell’accoglienza, sulla sicurezza, sulla promozione dei percorsi e sulla collaborazione con associazioni, operatori e realtà sportive.

“La bandiera gialla Fiab è per noi uno stimolo a proseguire – conclude il vicesindaco –. Vogliamo continuare a lavorare perché Civitella Paganico sia sempre più riconoscibile come territorio aperto al cicloturismo, alla mobilità sostenibile e a un modo di vivere il paesaggio rispettoso, attivo e accessibile”.