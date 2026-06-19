ROCCASTRADA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 8 di Meleta, nel tratto compreso tra RoccaTederighi e l’incrocio di Meleta, nel territorio comunale di Roccastrada.

Per cause in corso di accertamento, è rimasta coinvolta un’unica autovettura, finita nella scarpata a margine della carreggiata. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, le cui condizioni non sono al momento note nel dettaglio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Roccastrada, della Misericordia di Sassofortino e della Pubblica Assistenza, con due mezzi di soccorso. Era inoltre atteso l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Sul posto la polizia locale di Roccastrada.

Le eventuali ripercussioni sulla viabilità e la dinamica dell’accaduto sono in fase di verifica.