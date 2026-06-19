GROSSETO – Il Comune di Grosseto informa la cittadinanza che è attivo il nuovo canale ufficiale WhatsApp della Protezione Civile, uno strumento pensato per migliorare la tempestività e l’efficacia della comunicazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze.
Attraverso il canale, i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio telefono informazioni ufficiali riguardanti:
· allerte meteo e avvisi di criticità;
· situazioni di emergenza sul territorio comunale;
· chiusure di strade, scuole o servizi pubblici;
· indicazioni di comportamento e norme di autoprotezione;
· aggiornamenti e comunicazioni della Protezione Civile.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il sistema di informazione alla popolazione, rendendo più immediato l’accesso alle notizie ufficiali e contribuendo a una maggiore consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione. Il servizio è gratuito e accessibile a tutti i cittadini.
Come iscriversi
Per seguire il canale è sufficiente accedere a WhatsApp, aprire la sezione “Aggiornamenti” e cercare:
Protezione Civile Comune di Grosseto, oppure utilizzare il seguente link ufficiale: https://whatsapp.com/channel/0029Vb8IJIFDOQIYsC7KC31W
La Protezione Civile del Comune di Grosseto invita tutti i cittadini ad iscriversi al servizio per restare costantemente aggiornati e ricevere in tempo reale le informazioni che possono fare la differenza in situazioni di criticità.