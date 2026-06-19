GROSSETO – Il Comune di Grosseto informa la cittadinanza che è attivo il nuovo canale ufficiale WhatsApp della Protezione Civile, uno strumento pensato per migliorare la tempestività e l’efficacia della comunicazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze.

Attraverso il canale, i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio telefono informazioni ufficiali riguardanti:

· allerte meteo e avvisi di criticità;

· situazioni di emergenza sul territorio comunale;

· chiusure di strade, scuole o servizi pubblici;

· indicazioni di comportamento e norme di autoprotezione;

· aggiornamenti e comunicazioni della Protezione Civile.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il sistema di informazione alla popolazione, rendendo più immediato l’accesso alle notizie ufficiali e contribuendo a una maggiore consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione. Il servizio è gratuito e accessibile a tutti i cittadini.

Come iscriversi

Per seguire il canale è sufficiente accedere a WhatsApp, aprire la sezione “Aggiornamenti” e cercare:

Protezione Civile Comune di Grosseto, oppure utilizzare il seguente link ufficiale: https://whatsapp.com/channel/0029Vb8IJIFDOQIYsC7KC31W

La Protezione Civile del Comune di Grosseto invita tutti i cittadini ad iscriversi al servizio per restare costantemente aggiornati e ricevere in tempo reale le informazioni che possono fare la differenza in situazioni di criticità.