GROSSETO – È in corso in questo momento un intervento per la rottura di una tubatura dell’acqua alla rotonda tra via Nepal e via Giordania.
L’acqua sta sgorgando con forza dall’area verde della rotonda, allagando completamente la sede stradale.
La situazione sta creando disagi alla viabilità della zona, con la strada invasa dall’acqua e la circolazione resa difficoltosa per gli automobilisti.
Sul posto sono presenti i tecnici di Acquedotto del Fiora, al lavoro per individuare il punto esatto della rottura e procedere con la riparazione, insieme agli agenti della Polizia municipale, impegnati nella gestione del traffico nell’area interessata.
Al momento non ci sono informazioni su eventuali disservizi della fornitura d’acqua delle utenze della zona interessata dalla rottura.